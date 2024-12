Fedez, la mamma tranquillizza i fan: “Malore? Niente di grave”

(Adnkronos) – “Niente di grave”. Con queste parole, al telefono con l’Adnkronos, la mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, tranquillizza i fan del rapper, che sui social avevano postato centinaia di commenti preoccupati, dopo averlo visto piuttosto turbato durante il suo intervento in diretta su Rai1, nello show ‘Sarà Sanremo’.

Ieri Fedez, così come ognuno degli altri 29 Big di Sanremo 2025, ha raggiunto sul palco Carlo Conti per svelare il titolo della canzone che porterà in gara al Teatro Ariston dall’11 febbraio, ‘Battiti’, e dire poche parole per definirla. Ma le parole di Fedez, insieme al suo atteggiamento un po’ impacciato, hanno messo in agitazione i fan.

Alla domanda di Conti sulla canzone, Fedez ha risposto infatti: “E’ una moltitudine di cose, è una dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione”. Probabilmente il riferimento alla depressione, unito ad una certa esitazione dell’artista, hanno alimentato i dubbi sul suo stato di salute.

Ma la mamma e manager di Fedez sgombra il campo dalle preoccupazioni: “Niente di grave, più di questo non voglio dire”, afferma la signora Tatiana. Forse l’agitazione per la diretta tv ha giocato un brutto scherzo al rapper che non ha mai fatto mistero di essere particolarmente ansioso.

Fedez ha parlato più volte in passato dell’agitazione provata durante la sua partecipazione al festival 2021 in coppia con Francesca Michielin con la canzone ‘Chiamami per nome’. “Pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo”, aveva raccontato Fedez. Un’agitazione sfociata anche in un attacco di panico il giorno dopo la prima esecuzione del brano. “Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato”, aveva aggiunto Fedez.

Il rapper, comunque, a quanto apprende l’Adnkronos, è rientrato già a fine diretta, nella notte, nella sua casa di Milano.