Nuova flessibilità in uscita per le pensioni, bonus (elettrodomestici) in arrivo e altri che si esauriscono (caldaia). Sono le principali novità della manovra finanziaria 2025 così come emergono dall’esame della Legge di Bilancio.

Del tema pensioni e delle ultime novità se ne è parlato a “Di primo mattino”. Ospite di Simone Bacchetta, il giornalista del Sole 24 Ore Alessandro Galimberti.

