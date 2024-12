Ucraina, Putin: “Russia avanza, vicina agli obiettivi”

(Adnkronos) –

La Russia è vicina a raggiungere gli obiettivi con la guerra contro l’Ucraina. Vladimir Putin, nella conferenza di fine anno, risponde alle domande sull’operazione militare speciale in corso ormai da oltre 1000 giorni. “La situazione sta cambiando in maniera drastica, lo confermo. Vediamo movimenti lungo tutta linea del fronte”, dice il presidente russo.

“I nostri soldati ogni giorno conquistano chilometri quadrati, non si tratta di avanzamenti per centinaia di metri. Ci stiamo avvicinando agli obiettivi primari fissati all’inizio dell’operazione speciale. Stiamo avanzando, è quello che sta succedendo. Continuerò a ripetere che i nostri uomini e le nostre donne” in guerra “sono eroi, le capacità delle nostre forze armate aumentano”, dice.

Nella conferenza, a Putin vengono rivolte domande da comuni cittadini. C’è chi chiede quando potrà tornare nella sua casa nella regione di Kursk, invasa dalle forze armate ucraine. “L’ingresso delle forze ucraine non ha alcun senso. In questo momento si combatte, non posso dare una data specifica ma ci libereremo” dei soldati ucraini. “Tutto sarà ricostruito: le case, le strade, le infrastrutture, le scuole, gli asili, i luoghi di incontro. Non abbiate dubbi, ricostruiremo tutti. E chi avrà bisogno di una casa, la avrà”, dice.