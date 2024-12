Passaggio di testimone nella tarda mattinata di venerdì, alla presenza del sindaco Andrea Virgilio, tra il vecchio cda di Aem, presieduto da Fiorella Lazzari e quello nuovo, guidato da Tommaso Coppola. Con lui Uliana Garoli, Andrea Guarneri, Francesco Maria Puerari e Rina Daniela Maestrelli. Un cda a 5, e quindi allargato rispetto ai precedenti, che erano formati da 3 persone.

Tante le operazioni fatte fino ad oggi dai precedenti presidenti, prima Massimo Siboni e poi Fiorella Lazzari, tra cui la più importante è stata quella di risanare il bilancio. Ora Aem è un’azienda sana, che potrà portare avanti una serie di operazioni importanti, tra cui la manutenzione delle strade, alla quale tanto tiene il sindaco Virgilio, ma anche la risoluzione del problema legato a Saba.

Tra le ultime azioni del vecchio cda, l’acquisto degli ex magazzini Cariplo e l’acquisizione della manifestazione di interesse arrivata per la vendita della vecchia sede. Sarà compito del nuovo cda. che si è insediato proprio oggi (venerdì 20 dicembre), mettere a bando l’immobile, che pare potrebbe diventare uno studentato. Tra le azioni che potrebbe prendere in considerazione il prossimo cda, con l’avvallo del Comune, anche la nomina di un nuovo direttore.

