È una tradizione ormai consolidata alla quale il pubblico risponde con entusiasmo: è il concerto delle feste in programma venerdì sera alle 21 nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona, promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi-Buschini e MdV Friends.

In scena l’illustre gruppo vocale The Swingle Singers, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali fra cui 5 Grammy Awards e nel tempo ha intrapreso progetti diversi dalle colonne sonore per il cinema alle travolgenti esibizioni live apprezzate da spettatori di tutte le età.

Grazie alle abilità vocali dei cantanti, The Swingles attraversano i generi musicali spaziando dal jazz alla classica, dal pop al folk, che reinventano con un ventaglio di arrangiamenti in continua evoluzione.

L’evento, intitolato Together at Christmas, sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri in musica con i must del repertorio festivo come Jingle Bells, Silent Night, Carol of the Bells, pezzi nei quali la voce diverrà pura poesia. Fra i compositori in scaletta figurano anche Arcangelo Corelli e Johann Sebastian Bach, per un programma decisamente vario.

La sala registra già il tutto esaurito, ma chi non fosse riuscito ad aggiudicarsi i biglietti potrà guardare il concerto in differita televisiva: verrà trasmesso integralmente la sera di Natale alle 21 su CR1.

