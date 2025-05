Tragico incidente martedì mattina a Romanengo, lungo la Sp 20, nel tratto che porta verso Casaletto di Sopra, dove un’auto è finita fuori strada, terminando la propria corsa ribaltata nel canale pieno d’acqua. Vittima il conducente, Cristiano Schiavini, 59 anni.

Erano da poco passate le 11 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il 59enne ha perso il controllo del proprio mezzo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di estrarre il ferito dalle lamiere. Ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo: per lui non c’è stato nulla da fare, e i medici hanno solo potuto constatare il decesso.

Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della Polstrada, che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. L’uomo, residente a Offanengo, lascia la moglie e una figlia. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo.

© Riproduzione riservata