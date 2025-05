Il cambiamento climatico è una realtà, e se da un lato bisogna imparare a conviverci, dall’altro è necessario conoscerlo. Un tema che ha creato interesse e dibattito, lunedì sera al teatro Filo, nell’ambiro della rassegna Camminare su un filo di seta – promossa dal Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano –, con la partecipazione di un ospite d’eccezione: il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

“Quello del cambiamento climatico è un fenomeno che viviamo sulla nostra pelle” spiega il meteorologo. “Ma attenzione, non è solo una questione di sensazioni: è una certezza scientifica. Ce lo dicono i dati raccolti dagli strumenti meteo. E dobbiamo affrontarlo in maniera seria”.

E’ quindi importante avere delle strategie per affrontare il problema, che comunque incide nella vita di tutti i giorni. “Innanzitutto dobbiamo cercare di evitare che il clima cambi troppo” sottolinea Giuliacci. “In che modo? La scienza ci dice che il maggior contributo al cambiamento climatico arriva proprio dalle attività umane, in particolare da quei gas con cui inquiniamo l’atmosfera. Quindi bisogna agire sulla riduzione dell’inquinamento“.

Ma non solo: “Dobbiamo anche prendere atto del fatto che oramai il clima è cambiato e quindi non possiamo più pensare alle nostre città e alle nostre attività come le pensavamo 50-60 anni fa. Con il nuovo clima dobbiamo modificare le nostre città e i nostri comportamenti”.

Un lavoro che già è partito, ma su cui c’è ancora tanto da fare. “La scienza ci dice che dovremmo andare più veloci, però non dimentichiamo che dobbiamo fare i conti anche con tanti aspetti della società e dell’economia” conclude Giuliacci. “Sa questo punto di vista sono piuttosto ottimista: è vero che la scienza ci dice dovremmo andare più veloci, però l’importante è che abbiamo imboccato la strada giusta e quindi stiamo andando nella direzione corretta per contrastare il fenomeno”. LaBos

