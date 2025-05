Sabato 17 maggio si terrà la 21a edizione della Notte europea dei musei che coinvolgerà oltre 3000 musei in tutta Europa, eccezionalmente e simultaneamente aperti per una sera con la finalità di promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

Un’iniziativa, come spiega l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona, a cui parteciperà anche il Comune di Cremona, con una serie di iniziative. Si prevede l’apertura straordinaria e gratuita dei musei, protagonisti con numerose iniziative realizzate grazie anche alla preziosa collaborazione di associazioni locali così da valorizzare al meglio il patrimonio culturale e artistico della nostra città.

“L’auspicio è che questa possa anche essere l’occasione per avvicinare un nuovo pubblico e in particolare le famiglie, i giovani e le persone più svantaggiate” spiega Bona. !A questo significativo evento culturale parteciperanno anche quest’anno tutti i musei del sistema cittadino con aperture straordinarie serali e gratuite, arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con vari enti e associazioni, in un’atmosfera particolarmente suggestiva che consentirà di conoscere e apprezzare i tesori culturali e artistici custoditi nelle nostre istituzioni museali”.

IL PROGRAMMA

