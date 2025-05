Venerdì 16 maggio alle ore 15.30 si svolgerà una visita guidata a cura di Mario Marubbi, curatore dell’esposizione, alla mostra in Museo Ala Ponzone dedicata ai restauri delle opere di proprietà del museo portati a conclusione negli ultimi vent’anni grazie alla collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino. Un’iniziativa promossa da Gli Amici del Museo Ala Ponzone.

La mostra rende conto infatti dell’attività di collaborazione che a partire dal 2004 si è instaurata tra il Museo civico e la Scuola di Restauro e che ha portato al recupero di importanti opere di proprietà del museo che giacevano in problematico stato di conservazione. Per la prima volta vengono qui esposti molti di questi materiali che permettono di apprezzare il lavoro svolto.

Nella mostra si possono vedere lapidi e iscrizioni medievali, affreschi strappati, tavolette da soffitto e dipinti su tavola o su tela dal XIV al XX secolo. Inoltre si potranno ammirare bassorilievi in pietra, marmo e terracotta, commessi marmorei, manufatti lignei quali un mobile per sorreggere il badalone su cui erano collocati i libri per il canto corale. Tra gli oggetti rari anche alcuni stipi in legno con intarsi in avorio e osso. Sono esposti anche alcuni preziosi capi di abbigliamento risalenti alla prima metà dell’Ottocento.

Il ritrovo è previsto per le 15.15 alla biglietteria del museo, con inizio visita alle ore 15.30 (durata circa 1 ora). Ingresso e visita guidata sono gratuiti per gli iscritti all’Associazione anno 2025, mentre per i non iscritti è previsto il pagamento biglietto di ingresso al Museo.

Sabato 24 maggio nel pomeriggio è invece in programma una visita ai tesori di Pizzighettone, con navigazione sull’Adda e aperitivo-cena in trattoria tipica. Una passeggiata visitando le Casematte, una struttura architettonica e difensiva formata da un sistema di ambienti intercomunicanti fra loro, le prigioni austriache, il rivellino, gli spalti, la prigione dove venne rinchiuso il re di Francia Francesco I di Valois, il Torrione e il Palazzo Comunale e la bella parrocchiale di San Bassiano con gli affreschi di Bernardino Campi.

La comitiva si imbarcherà poi per una breve crociera di circa un’ora sull’Adda, che consentirà di vedere la bellezza della natura in versione primaverile e apprezzare il borgo da una visuale insolita. Infine una sosta culinaria alla Trattoria Il Gobbo per una piacevole merenda.

Infine, nell’ambito dell’iniziativa Un’opera al giorno, ideata dal Museo Ala Ponzone per mercoledì 14 maggio alle ore 16, verrà presentata una novità assoluta del nostro museo: una recente acquisizione entrata a far parte delle sue collezioni civiche, la Alzata di cristallo con quaglie di Panfilo Nuvolone, uno dei principali protagonisti della pittura lombarda del Seicento.

© Riproduzione riservata