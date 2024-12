La Maratonina di Cremona nel 2025 sarà Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona. Una notizia straordinaria per gli organizzatori del Cremona Runners, che hanno sempre sperato in un riconoscimento così importante.

La notizia si è diffusa in queste ore con la pubblicazione del calendario ufficiale della Fidal per il prossimo anno che riporta tra gli eventi su strada di ottobre la data del 19, come Campionati italiani individuali Assoluti, Promesse e Juniores di mezza maratona, validi anche come 3^ prova di Campionato di Società Assoluto di corsa.

“Siamo tutti veramente falici, sono contento per tutti gli amici del Cremona Runners con cui dal 2002 abbiamo messo in piedi questa magnifica gara – commenta il presidente Michel Solzi – e il Campionato Italiano torna a Cremona dopo 14 anni. Nel 2011, Nadia Ejjafini vinse con il tempo di 1:08:27, siglando il record italiano, tutt’ora imbattuto, soltanto eguagliato quest’anno. Un evento che comporterà un grande sforzo organizzativo, ma quel che conta è la soddisfazione di avere riportato a Cremona la gara su strada più importante in Italia. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor, i volontari, al mio gruppo e che si sono dati da fare in questi anni”.

Cristina Coppola

