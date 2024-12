Nuova certificazione JCI per l’Ismett, Ragonese “Qualità al centro”

PALERMO (ITALPRESS) – Un ulteriore riconoscimento per la qualità dei percorsi di cura e assistenza, a corredo di un 2024 con numeri positivi: l’Ismett di Palermo ha ricevuto il sesto accreditamento dalla Joint Commission International, con il sopralluogo degli ispettori che è avvenuto pochi giorni fa. JCI è il principale ente di accreditamento in sanità a livello mondiale, e l’Istituto è stato il primo centro dell’Italia meridionale a essere accreditato.

Barbara Ragonese, responsabile Qualità di Ismett, spiega che “la certificazione Jci è il risultato di un processo valutativo che viene condotto da esperti del settore sanitario, per valutare l’aderenza da parte dell’organizzazione a una serie di standard predefiniti che si basano su buone pratiche riconosciute a livello internazionale mirate a gestire problemi comuni a tutte le organizzazioni sanitarie. Gli ospedali che decidono di intraprendere il percorso per la certificazione Jci si impegnano a integrare queste buone pratiche nei propri processi e garantire la corretta applicazione delle procedure per la sicurezza del paziente in maniera sistematica e puntuale”.

f15/xd8/fsc/gtr