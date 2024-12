Ballando con le stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano?

(Adnkronos) –

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice prossimi al matrimonio? Forse. L’idea, lanciata da Fabio Canino durante la finale di Ballando con le stelle, andata in onda stasera, sabato 21 dicembre, è stata ben accolta dalla coppia.

La finale di Ballando con le stelle è cominciata con l’esibizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Prima di scendere in pista è stata mandata in onda una clip che ha mostrato il percorso della coppia all’interno del dance show di Rai 1. L’affinità nata tra un passo di danza e l’altro ha fatto nascere una grande storia d’amore: “Mi sono innamorata. Lui mi rende felice”, ha confessato l’attrice.

Standing ovation per la coppia che si è esibita in un Tango argentino sulle note di “Medley jealousy”. Anche la giuria si è complimentata per il percorso fatto a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: “Avete fatto fuori tutti gli avversari. Non c’è stato neanche il rinculo – scherza la giurata – avete raggiunto la perfezione, non c’è altro da aggiungere”.

E Fabio Canino punta sulla passione e ricorda quando nella scorsa edizione di Ballando con le stelle, Giovanni Terzi ha chiesto ufficialmente la mano di Simona Ventura in diretta: “La vostra storia d’amore ci porterà in Puglia per il vostro matrimonio”, ha detto il giurato. “Si, siete tutti invitati”, ha replicato la Guaccero.

Anche la mamma della concorrente ha espresso il desiderio di vedere la figlia e il nuovo compagno uniti in matrimonio. In occasione della semifinale di Ballando, la signora Rosaria aveva detto: “Vorrei tanto diventasse mio genero”, rivolgendosi al ballerino. “Stiamo sulla strada buona”, aveva replicato Giovanni Pernice.