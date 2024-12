Siria, minaccia Isis nel dopo-Assad: duemila soldati Usa nel Paese

(Adnkronos) – Sono “circa duemila” i soldati americani nella Siria del dopo-Assad. Lo ha confermato il Pentagono. E sono più del doppio delle 900 di cui si sapeva sinora. Sono tutti in Siria nel quadro della lotta all’Is, ha detto il portavoce Patrick Ryder, precisando che per 900 militari si tratta di una missione a “lungo termine”, mentre per le altre si parla di “forze aggiuntive”, schierate in modo temporaneo per “i requisiti mutevoli della missione”. Non c’è stato alcun tentativo di nascondere il numero reale delle unità presenti nel Paese arabo, ha assicurato il portavoce, affermando di aver appreso i dati esatti poco prima della comunicazione alla stampa.

Intanto ieri a Damasco è arrivata una delegazione statunitense, per la prima missione dalla fine dell’era Bashar al-Assad, per incontrare rappresentanti di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), che ha guidato l’offensiva fulminante contro le forze fedeli al deposto regime. E’ stato un incontro “positivo” quello tra Abu Mohammed al-Jawlani (Ahmed al-Sharaa) e la delegazione, ha indicato un responsabile siriano all’Afp, sottolineando che “i risultati saranno positivi, se Dio vorrà”. E’ stata invece “cancellata per motivi di sicurezza” la conferenza stampa programmata dalla delegazione Usa, che include Barbara Leaf, la più alta funzionaria del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente. Lo ha indicato Rana Hassan, un funzionario dell’ambasciata statunitense.

Dal 2014 sono presenti in Siria forze Usa nel quadro della lotta all’Is e da allora hanno collaborato con le Forze democratiche siriane (Fds) a guida curda. La fine del regime di Assad ha fatto tornare i timori relativi alla minaccia Is. Migliaia di combattenti del sedicente Stato islamico e loro familiari restano in prigioni ‘improvvisate’, sorvegliate dalle forze curde (sostenute dagli Usa, ma contrastate dalla Turchia), con armi limitate a disposizione, ha scritto nei giorni scorsi Politico, mentre le forze curde hanno continuato a scontarsi contro combattenti sostenuti da Ankara e cellule dell’Is ancora attive. “Di solito odio questo cliché, ma è la cosa più vicina a una bomba a orologeria che abbiamo”, ha detto un ufficiale dell’antiterrorismo Usa, certo che se non si fermeranno gli attacchi contro le Fds si potrebbe dover fare i conti con una “evasione di massa dalle carceri”.

Di “esercito terroristico in stato di detenzione” ha parlato Joseph Votel, generale a riposo che per tre anni dal 2016, epoca della guerra all’Is, ha guidato il Comando centrale Usa ed è “molto preoccupato”.

La maggior parte dei combattenti dell’Is che sono stati catturati, ha evidenziato Politico, sono di Iraq e Siria, ma i jihadisti arrivavano anche da Paesi europei, dell’Asia Centrale e del Nord America, Usa compresi. E il tema del ritorno foreign fighters è stato per anni al centro del dibattito. Il giornale ha scritto dell’annoso limbo legale per circa 9.000 combattenti dell’Is e altre 50.000 persone, mogli e figli compresi.

Nei giorni scorsi gli Usa hanno condotto decine di radi aerei contro obiettivi dell’Is. L’Is “sta riorganizzando le fila, dal momento che è entrato in possesso di grandi quantità di armi a causa del crollo dell’Esercito siriano e della presenza di depositi di armi abbandonati”, fattori che “hanno permesso” al gruppo di “estendere il controllo a nuove aree”, ha affermato ieri il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, lanciando l’allarme per “il pericolo di fuga dalle carceri di membri dell’Is” e “il peggioramento della situazione nel campo (profughi) di Al-Hol, con ripercussioni sulla sicurezza di Siria e Iraq”. Per il premier iracheno Mohamed Shia al Sudani, che rivendica la preparazione delle forze di sicurezza e dell’intelligence di Baghdad, il gruppo jihadista non è invece una minaccia per l’Iraq. “I resti delle bande sconfitte dell’Is – è convinto – non rappresentano più una minaccia per il territorio iracheno”.