Tante occasioni sprecate, un gol regalato, solo un pari. Sotto l’albero di Natale non arrivano i 3 punti per la Cremonese, fermata sull’1-1 dalla Sampdoria. Al gol nel primo tempo firmato da Bellemo, risponde Vazquez nella ripresa, trovando il suo 100° gol tra i professionisti.

I ragazzi di Stroppa ci provano già al 5′ con Zanimacchia, che vince un rimpallo e calcia debole col mancino, Ghidotti blocca. Al 13′ Bonazzoli scambia con Vazquez al limite e sgancia un tiro potente verso la porta avversaria, Ghidotti è attento e mette in corner. Al 20′ cross dalla destra di Barbieri per Bonazzoli, che anticipa la difesa avversaria con l’esterno mancino, ma la sua deviazione termina alta. Al 35′ Vazquez si sistema la palla sul mancino e calcia dai 25 metri, la palla sfiora l’incrocio dei pali. Un minuto dopo filtrante delizioso di Vazquez, colpo di testa di Bonazzoli a pochi metri dalla porta che termina ampiamente a lato. Al 37’ però ecco il pasticcio, con vantaggio blucerchiato: passaggio corto di Ravanelli per Fulignati, Tutino alza il pressing, nel rimpallo arriva Bellemo che mette dentro a porta spalancata. La Cremo reagisce subito, e al 39′ reagisce: palla tagliata di Collocolo per Bonazzoli che, tutto solo, a pochi metri da Ghidotti, lo colpisce in pieno. Nel finale di primo tempo i grigiorossi sprecano un’altra chance, con Vazquez che, tutto solo sugli sviluppi di corner, calcia a lato da ottima posizione.

La ripresa si apre con un assist involontario di Antov per Tutino che calcia col mancino, Fulignati disinnesca in due tempi. Al 60′ Zanimacchia scarica per Vazquez, conclusione di interno piede, Ghidotti si supera. Sugli sviluppi dello stesso corner, Vazquez, sul secondo palo, calcia a giro, trovando il gol del pari, il 100° per il Mudo tra i professionisti. Quattro minuti dopo Vazquez ci prova ancora da fuori area, la palla sfiora l’incrocio. Al 74′ Vandeputte cerca un filtrante dal limite, Bonazzoli si avventa sul pallone e prova la girata, miracoloso l’intervento di Ghidotti. All’82′ cross di Castagnetti, De Luca prova la girata di testa, Ghidotti blocca.

Il pareggio finale porta i grigiorossi a quota 26 punti, al quinto posto, superati dalla Juve Stabia. Prossimo impegno in trasferta il 26 dicembre a Cesena.

Simone Guarnaccia

