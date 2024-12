Tommaso Milanese, centrocampista della Cremonese, ha commentato la partita contro la Sampdoria. Ecco le sue parole.

Ci racconti l’emozione dell’esordio in Serie B con la Cremo, dopo che negli scorsi anni hai fatto qualche presenza in A e Coppa?

“Finalmente è arrivata, adesso spero di continuare così. Il mister ha ragione, abbiamo fatto tutti una grande prova, ovviamente c’è un po’ di dispiacere per non aver trovato un altro gol ma siamo orgogliosi”.

Come ti sei trovato in campo?

“Io mi sono trovato bene e, cosa più importante, mi sono divertito. Mi piace giocare con questo modulo, palla a terra. Gli undici tiri che abbiamo fatto in porta non vengono dal nulla, ma dobbiamo sicuramente sfruttarli di più”.

Mancano due partite alla sosta invernale. Quello di oggi può essere un pareggio incoraggiante per la ripartenza?

“Sì, dà fiducia perché comunque venivamo da un pareggio col Cittadella in cui avevamo fatto bene, ma non come oggi, e da una prestazione complicata con la Reggiana. Oggi l’importante era rimettersi in riga e fare la prestazione che sappiamo fare, se poi fosse arrivata la vittoria sarebbe stato meglio”.

È stata una partita stregata per la Cremo, con la Samp che ha segnato nell’unica occasione avuta…

“Sì, c’è un po’ di dispiacere per il risultato ma potevamo e dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Resta una prestazione positiva”.

Il pareggio può darvi ulteriore consapevolezza?

“Sì, il campionato è lungo e ci sono ancora tante partite per riprenderci i punti che ci spettano. Dobbiamo continuare su questa strada”

Ora vi aspetta uno scontro diretto contro il Cesena…

“Loro sono una buona squadra e stanno facendo bene, sicuramente vorranno fare risultato dopo la sconfitta di oggi. Sarà una bella partita e la prepareremo al meglio”.

Ti abbiamo visto giocare sia a destra che a sinistra, scambiandoti spesso con Collocolo…

“Il bello di questa squadra è che tutti sono bravi a fare tutto, in quel momento serviva che Michele giocasse lì e quindi ci siamo invertiti”.

Qual è il tuo augurio per il 2025?

“Fare meglio possibile e continuare con questo tipo di prestazioni”.

