Omicidio Thompson, Luigi Mangione si dichiara non colpevole

(Adnkronos) – Luigi Mangione, sospettato dell’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson, si è dichiarato oggi non colpevole dell’accusa di atto a sfondo “terroristico” in un’aula di tribunale di New York. “Non colpevole”, ha dichiarato il 26enne, entrato in aula scortato da diversi agenti di polizia.

Luigi Mangione è accusato di aver ucciso il dirigente delle assicurazioni sanitarie americane il 4 dicembre scorso a New York.

Mangione – ragazzo italoamericano bene, di una famiglia con una fortuna immobiliare comprese case di riposo e una stazione radio conservatrice in Maryland – all’improvviso, circa sei mesi fa, ha interrotto i rapporti con parenti e amici ed è diventato un fan della rivoluzione anti-tecnologica e anti-capitalista di Unabomber. E alla fine si è proclamato il castigatore delle corporation, in particolare le grandi società di assicurazione, come affermato nel documento che la polizia gli ha trovato addosso al momento dell’arresto.

Il 26enne ha avuto una gioventù dorata: ha frequentato la prestigiosa Gilman School dove si è diplomato nel 2016 e come il migliore della classe ha pronunciato un discorso alla cerimonia, in cui si definì, insieme agli altri studenti della costosa scuola privata d’elite, pronto a “nuove idee e sfide al mondo”. Da lì il passaggio alla Penn University, ateneo privato dell’Ivy League, dove si è laureato in computer science – il suo obiettivo dichiarato era di realizzare computer games – ed è stato membro della Phi Kappa fraternity.

Dopo il college, diverse internship in tech companies, e poi l’assunzione come software engineer a TrueCar, società di Santa Monica che ora precisa che il rapporto lavorativo di Mangione si è interrotto nel 2023. In questo periodo Mangione si trasferisce a Honolulu dove lavora da remoto in uno spazio di coworking chiamato Surfbreak, al costo di 2mila dollari al mese, riferisce al New York Times il fondatore dello spazio R.J. Martin che descrive Mangione, di cui era diventato amico, come un ingegnere intelligente, realizzato e ottimista.

In quel periodo però iniziano i problemi di dolore cronico alla schiena, che “aveva un impatto su tutta la sua vita” e che “era per lui un’ombra costante”, dicono ancora da Surfbreak, spiegando che Luigi diceva che il dolore gli impediva di avere una normale vita sentimentale. Martin afferma, comunque, che Mangione non sembrava una persona dipendente da anti-dolorifici.

Nel 2023 Mangione lascia le Hawaii per un’operazione alla colonna vertebrale e invia all’amico ad Honolulu immagini delle sua spina dorsale.

Dall’inizio del 2024 sparisce dai radar, non risponde a Martin e agli altri amici che cercano di contattarlo. Lascia però diverse tracce sulla Rete, che raccontano il perdurare del suo dolore fisico e anche la sua trasformazione ideologico-filosofica. In particolare, a gennaio su GoodReads, social media per amanti dei libri, fa una recensione di un libro che contiene il manifesto di Ted Kaczynski, l’Unabomber, il matematico diventato terrorista anarchico che per anni terrorizzò l’America con i suoi pacchi esplosivi, uccidendo tre persone e ferendone 23.