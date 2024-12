Si è dato alla fuga dopo aver tamponato un’auto: è finito così nei guai un 24enne cremonese. L’uomo stava viaggiando lungo la SP 498, nel comune di Castelverde, quando ha provocato l’incidente. Ma anziché fermarsi, ha pensato bene di premere a tavoletta sull’acceleratore, lanciandosi in una corsa sfrenata, che è terminata in un canale irriguo a bordo strada.

Nel frattempo il conducente dell’auto incidentata, che si era lanciato all’inseguimento, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della Sezione Radiomobile di Cremona, di fronte ai quali il 24enne ha reagito in maniera aggressiva, opponendosi con violenza verbale agli accertamenti.

I militari lo hanno riportato alla calma, quindi, notando uno stato di alterazione, gli hanno chiesto di sottoporsi al test sull’uso di alcol e droghe, ma questi ha rifiutato categoricamente. E’ stato allora perquisito e, nelle tasche, aveva 1,5 grammi di hashish, che sono stati posti sotto sequestro amministrativo perché per uso personale.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi a test di alcol e droga. E’ stato segnalato alla Prefettura come assuntore ed è stato sanzionato per le varie infrazioni al codice della strada commesse. La sua patente è stata ritirata e la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

