Venezia, atterraggio d’emergenza al Marco Polo: malesseri per passeggera e tre hostess

(Adnkronos) – Attimi di paura per i passeggeri di un volo della British Airways EuroFlyer. Il pilota ha deciso di fare un atterraggio d’emergenza alle 12,30 sulla rotta Londra Gatwick – Sharm-El-Sheikh, perché a bordo una passeggera e tre hostess, tutte inglesi, manifestavano dei malesseri. L’atterraggio non previsto dell’Airbus A320 ha modificato l’operatività dello scalo che ha subito leggeri ritardi e un volo di EasyJet da Londra Gatwick è stato dirottato su Treviso.

Sulla pista ai piedi dell’aereo sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze di polizia e i sanitari del Suem che, però, non hanno riscontrato gravi problemi di salute per le quattro donne inglesi trentenni che peraltro hanno rifiutato di essere portate in ospedale.