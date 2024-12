Il Volo, la magia del Natale ad Agrigento: il concerto di stasera martedì 24 dicembre

(Adnkronos) – Questa sera, martedì 24 dicembre, si accende la magia del Natale con ‘Il Volo’. In esclusiva e in prima serata su Canale 5 andrà in onda una serata evento unica dal titolo “Il Volo – Natale ad Agrigento”.

La notte incantata della Vigilia è all’insegna della voce del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco della Valle dei Templi di Agrigento, regala al pubblico uno show emozionante e all’insegna delle festività.

Il Volo fa splendere il Natale di Canale 5 esibendosi, con l’orchestra e il coro, nei tradizionali brani natalizi – come ‘Tu scendi dalle stelle’ e ‘Feliz Navidad’ – senza dimenticare i classici pezzi – ‘Grande Amore’, ‘Capolavoro’ e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre in tutto il mondo.

Sullo sfondo del Tempio della Concordia ad Agrigento, per l’occasione illuminato con un gioco di luci che rendono la location ancor più suggestiva, Piero, Gianluca e Ignazio vivono la magia del Natale e scrivono una lettera a Babbo Natale, proprio come facevano da bambini.