Natale tra neve e sole, meteo divide Italia: le previsioni

(Adnkronos) –

Da una parte pioggia e neve, dall’altra il sole. A Natale, oggi 25 dicembre il meteo divide l’Italia in due. Le correnti fredde che spazzano le regioni adriatiche e il Sud non abbandonano il campo e per altre 24 ore, almeno, continuano a dettare legge. Il maltempo condizionerà la giornata dalle Marche all’Abruzzo, dal Molise alla Puglia: pioggia per Natale e, a quote collinari, anche neve, che non mancherà nemmeno in Calabria e Sicilia man mano che si sale verso i 1000 metri di quota.

Condizioni diverse al Nord e sulle regioni tirreniche del Centro. Le temperature rimangono relativamente basse, ma l’alta pressione è solida e il sole allieta la giornata di festa. Il bel tempo, in base alle previsioni, caratterizzerà il 26 e il 27 dicembre e si allargherà ad altri settori della penisola. Gli ombrelli serviranno solo in poche zone di Abruzzo, Molise e Basilicata.