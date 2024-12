Un uomo di 36 anni, di origine straniera, è stato trovato a terra la scorsa notte attorno all’1,30 lungo la strada provinciale 498 poco dopo il centro abitato di Castelverde, in un punto dove la carreggiata è particolarmente stretta. E’ stato un passante a notarlo, riverso a terra, mentre lamentava forti dolori alla gamba destra. L’uomo ha quindi chiamato il 112 e quando la pattuglia dei carabinieri di Soresina è giunta sul luogo, all’altezza del civico 78 di via Bergamo, ha trovato oltre all’uomo a terra anche i suoi conoscenti che nel frattempo erano stati allertati.

L’uomo ha riferito di essere stato investito da un’automobile che viaggiava in direzione Casalbuttano. Il conducente, accortosi dell’urto, si sarebbe momentaneamente fermato, ma poi avrebbe ripreso la sua marcia senza prestargli soccorso.

Il 36enne è stato trasprotato in ambulanza all’ospedale di Cremona, in codice giallo, per sospetta frattura alla gamba. I Carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti del caso, anche con l’ausilio delle telecamere, per trovare riscontri al racconto della vittima e individuare l’investitore a cui sarebbe eventualmente da imputare anche il reato di omissione di soccorso. gb

