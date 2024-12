Pubblico e privato insieme per sperimentare nuove forme di accompagnamento delle famiglie cremonesi in difficoltà dal punto di vista sociale ed educativo. Si chiama “Hug”, abbraccio, il progetto formato da Asst Cremona, Comune capoluogo, Azienda Sociale del Cremonese oltre alle cooperative Cosper e del consorzio Solco, per sperimentare nei circa 50 comuni del distretto cremonese, un Centro per le Famiglie che supporti la genitorialità durante tutto l’arco di vita, dalla nascita fino all’inserimento lavorativo.

Il progetto è stato cofinanziato dai cinque soggetti coinvolti e ha partecipato a un bando da Ats Val Padana per un valore di 100mila euro e si propone di arginare il fenomeno dell’inverno demografico, in una provincia dove tra 2008 e 2023 si è verificato un calo di nascite di oltre il 35 percento.

Una serie di progetti che vedranno l’avvio con l’istituzione di un hub presso la sede di Fondazione Città di Cremona dove un’assistente sociale del Comune, educatori della Cosper e uno psicologo dell’azienda sanitaria saranno a disposizione per indirizzare le famiglie verso il servizio di supporto più appropriato.

Uno particolarmente innovativo riguarda i neo papà, ancora oggi figure spesso poco coinvolte nella gestione dei primi 1000 giorni di vita del bambino: per loro saranno organizzati incontri di gruppo e individuali. L’Azienda sociale del cremonese si occuperà di trasmettere le attività del Centro per le Famiglie nei comuni del circondario, e un’attenzione particolare verrà rivolta alle famiglie del comprensorio soresinese, una delle realtà con la maggiore presenza di famiglie straniere e quindi di bambini in età scolare. Presso la scuola Bertesi di Soresina sarà istituito un punto di ascolto specifico per le famiglie con figli iscritti, in un’ottica di prevenzione delle situazioni di disagio.

Infine, l’accompagamento in campo lavorativo sarà garantito dalla varie attività delle cooperative Cosper e Solco nel polo di via Bonomelli a Cremona.

