Anche quest’anno, la notte di Capodanno i proprietari di animali domestici potrebbero trovarsi a fare i conti con i pericolosi effetti che hanno i botti sui nostri amici a quattro zampe. L’anno scorso sono state numerosissime le segnalazioni di persone che avevano smarrito cani, gatti o anche volatili, fuggiti perchè atterriti dal rumore delle esplosioni. Ora si vedrà se l’ordinanza comunale anti botti e le petizioni delle associazioni animaliste faranno rinunciare i cremonesi a festeggiare il nuovo anno con petardi e fuochi d’artificio.

Alla fine dello scorso mese di novembre, Lav, Lega Anti Vivisezione sezione di Cremona, aveva organizzato una raccolta firme per sostenere la campagna contro l’uso dei botti in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Alla chiamata hanno risposto moltissimi cremonesi.

Ora Lav, come ha spiegato la responsabile di Cremona Maria Pia Superti, va oltre. L’associazione, infatti, si metterà a disposizione di chi malauguratamente dovesse perdere i propri animali fuggiti per colpa dei botti. La presidente e i suoi volontari offriranno il loro aiuto a chi avrà bisogno di aiuto, sia a livello pratico, e cioè aiutando nella ricerca dell’animale, che a livello di consulenza, dando indicazioni e numeri di telefono di cliniche veterinarie fuori dalla provincia di Cremona aperte anche l’ultimo giorno dell’anno.

Il presidio di assistenza telefonica sarà attivo dalle 20:00 del 31 dicembre alle 8:00 del 1° gennaio.

I volontari risponderanno ai numeri 3386259716 e 3387841668 per fornire supporto immediato, indicazioni sulle cliniche veterinarie h24 più vicine e assistenza in caso di animali dispersi o incidentati a causa dei botti. Il servizio di consulenza Lav proseguirà fino al 6 gennaio 2025, periodo durante il quale gli attivisti continueranno ad offrire aiuto per la ricerca di animali che potrebbero essersi smarriti durante i festeggiamenti.

Ecco alcuni consigli dell’associazione su come proteggere gli animali:

– Create un ambiente sicuro e confortevole dove possano rifugiarsi

– Teneteli in casa durante i festeggiamenti, lontano da finestre e balconi

– Assicuratevi che abbiano microchip o collare con recapiti identificativi

“Non esitate a contattarci”, sottolinea la responsabile Lav Superti: “ogni animale conta, ed insieme possiamo fare la differenza per garantire la loro sicurezza in queste festività”.

Sara Pizzorni

