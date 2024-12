Milan-Roma 1-1, Dybala risponde a Reijnders

(Adnkronos) – Il Milan non va oltre ad un pareggio per 1-1 in casa con la Roma nel posticipo domenicale della 18esima giornata di Serie A. Al vantaggio rossonero con Reijnders al 16′ risponde Dybala al 23′. Un punto che non può soddisfare i padroni di casa e che indebolisce ulteriormente la panchina di Fonseca, oggi espulso per proteste nel finale del primo tempo e sempre più a rischio esonero. Ora il Milan è ottavo in classifica con 27 punti e un match da recuperare (con il Bologna in trasferta), mentre i giallorossi sono decimi insieme al Torino a quota 20.

La prima occasione della partita è per la Roma, al 3′, con Dybala che arriva al tiro dal limite dell’area su suggerimento dalla sinistra di Angeliño. La conclusione della Joya è centrale e Maignan para. Al 5′ ammonito Koné per un fallo su Jimenez. Un minuto dopo punizione di Reijnders: Svilar blocca in due tempi con qualche brivido. Al 10′ Dovbyk lavora un pallone spalle alla porta, poi scambio uno-due con Salemaekers e tiro dal centro destra dell’area con la palla che si stampa in pieno sul palo. Al 13′ giallo anche per Hummels che stende in scivolata Theo Hernandez lanciato sulla sinistra.

Al 16′ il Milan passa in vantaggio: bella ripartenza rossonera con Fofana che allarga per Morata, lo spagnolo ritrova Fofana al limite che smarca Reijnders sulla destra dell’area: tiro forte sotto la traversa e 1-0. Al 18′ Jimenez si smarca sulla sinistra e cerca Morata a centro area, immediato il tocco in mezzo a cercare la porta, ma il suo tiro esce di poco. Al 23′ il pareggio degli ospiti: Dovbyk riceve in area spalle alla porta e alza il pallone con un tocco di prima per l’arrivo di Dybala a rimorchio, conclusione al volo di destro dell’argentino dall’altezza del dischetto e palla in rete.

Al 32′ Milan vicino al nuovo vantaggio: Angeliño perde malamente palla in disimpegno e lancia Chukwueze sulla destra: in mezzo c’è Morata tutto solo, pronto a spingere il pallone in rete, ma Ndicka salva tutto. Al 39′ duro intervento di Saelemaekers su Jimenez non segnalato da Fabbri: Fonseca protesta e viene ammonito.

Al 42′ proteste Milan per un contatto su Reijnders in area. L’olandese riceva dalla destra, prova a sterzare verso il centro e va giù nel contatto con Pisilli. Per Fabbri è tutto regolare, sul proseguo dell’azione Theo Hernandez ferma Dybala e viene ammonito. Nelle proteste Fonseca si becca un secondo giallo e viene espulso. Ammonizione anche per Morata.

Al 46′ grande azione di Chukwueze sulla destra: salta tutti e penetra sul fondo, ma non trova per poco Reijnders in mezzo. Si ritorna in campo con tre giocatori cambiati, Celik e Pellegrini per Hummels e Koné nella Roma, mentre nel Milan torna in campo Bennacer, al posto di Terracciano. Al 5′ ospiti pericolosi con Pellegrini che ruba palla a Bennacer e guida il contropiede, palla allargata per Dovbyk che può calciare dalla destra, anche se un po’ defilato: Maignan c’è e para in tuffo. Al 7′ mischia in area su corner del Milan, Fofana arriva al tiro in precario equilibrio e manda alto.

Al 10′ sinistro di Bennacer da fuori area: Svilar si allunga e respinge in tuffo. Al 12′ ancora Milan pericoloso con un sinistro a giro dal limite dell’area di Chukwueze, dal centro destra, diretto sul secondo palo: Svilar di nuovo bravissimo in tuffo a salvare. Al 17′ cambio forzato nel Milan: Chukwueze esce per un problema muscolare, al suo posto l’ex giallorosso Abraham. Al 22′ giallo per Paredes per un intervento duro su Morata. Passamo quattro minuti e c’è l’ammonizione anche per Celik per un fallo su Theo Hernandez in ripartenza.

Nel finale cresce la squadra di Ranieri. Al 33′ percussione centrale di Pisilli che preferisce il tiro allo scarico verso Dovbyk: la conclusione non è delle migliori e finisce larga. Subito dopo entra un altro ex in campo: El Shaarawy subentra a Saelemaekers tra gli applausi dei suoi ex tifosi. Al 39′ sponda di Pellegrini per il piazzato di Dybala dal limite, l’argentino calcia a colpo sicuro ma Fofana si immola e devia il pallone in angolo. Al 40′ ancora Roma pericolosa: El Shaarawy raccoglie sulla destra dell’area, molto defilato, un corner dalla sinistra, gran botta sul primo palo, con Maignan che salva in tuffo.

Un minuto dopo scocca l’ora di Camarda, esce Morata, tra gli ospiti esce Dovbyk, al suo posto Shomourodov. Al 43′ punizione dalla tre quarti di sinistra di Paredes: Shomurodov tocca di testa e prende la traversa ma era in posizione di fuorigioco. Al 46′ tentativo di Dybala da fuori area che finisce alto non di molto. Al 49′ Gabbia spende un giallo sulla ‘Joya’ per evitare la ripartenza. Si chiude tra i fischi di San Siro.