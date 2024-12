Tiene in casa il corpo del padre morto da un anno per riscuotere la pensione

(Adnkronos) –

Per riscuotere la pensione del padre novantenne, morto circa un anno fa, avrebbe tenuto il suo cadavere mummificato in casa. E’ accaduto a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo.

A scoprire il corpo dell’anziano avvolto in un piumone sono stati i parenti nel corso delle vacanze di Natale, scrive il Giornale di Sicilia. Aperta una inchiesta coordinata dai magistrati della procura di Termini Imerese, che hanno disposto l’autopsia sui resti.