Si torna sul tema della sicurezza: a farlo sono Luca Ghidini e Andrea Carassai (Forza Italia Cremona): “Garantire la sicurezza in città significa adottare un approccio integrato rispetto al presidio del territorio, il decoro urbano e la prevenzione” sottolineano in una nota.

“Molte criticità permangono e non sempre ci è parso che la Giunta le ritenesse prioritarie. Ad esempio, guasti al sistema di videosorveglianza, illuminazione pubblica assente con continui black out nei quartieri, come durante l’antivigilia di Natale (si vedano immagini allegate) e progetti di riqualificazione degli spazi urbani ancora indefiniti, e per i quali non vi sono ad oggi stanziamenti“.

Ma ci sono anche lati positivi: “Non possiamo non ringraziare pubblicamente Prefetto, Questore, Comandante dei Carabinieri, Comandante della Guardia di Finanza e tutte le Forze dell’Ordine dislocate sul territorio per i risultati ottenuti in questo 2024 e per tutte le preziose attività svolte, anche quelle non visibili, di presidio del territorio e di contrasto alla criminalità, contribuendo a migliorare la percezione di sicurezza nella nostra città, e a contrastare fattivamente la criminalità cittadina” sottolineano i due portavoce di partito.

“Notiamo con viva soddisfazione l’utilizzo dello strumento del Daspo urbano, già utilizzato con successo in molte altre città di medie dimensione, e che Forza Italia ha rilanciato nel dibattito pubblico nelle scorse settimane. Auspichiamo che tale misura diventi strutturale nell’azione di contrasto alla criminalità.

Rimane molto lavoro da svolgere, e invitiamo la Giunta del Comune di Cremona a rendere realtà gli impegni assunti nell’ordine del giorno presentato dal Consigliere Simi e votato all’unanimità in Consiglio Comunale”.

© Riproduzione riservata