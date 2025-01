I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno identificato un uomo di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, poi espulso mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa per l’immediato allontanamento dal territorio nazionale.

La mattina del 2 gennaio i militari si sono recati hanno avuto segnalazione di una probabile occupazione abusiva di un alloggio dell’Aler, assegnato ad un uomo che avrebbe ospitato abusivamente delle altre persone. Immediatamente è scattato un sopralluogo, effettuato insieme alla Polizia Locale di Castelleone. Sul posto gli agenti hanno trovato il 37enne e una donna, i quali hanno riferito di essere stati ospitati temporaneamente.

Da un controllo in banca dati l’uomo è risultato già respinto nel 2017 presso uno scalo aereo italiano perché non autorizzato ad entrare nel territorio nazionale. In seguito, tuttavia, l’uomo era riuscito ad entrare in Italia, seppur privo di un titolo che gli consentisse una regolare permanenza. Per tale motivo, è stato portato presso la caserma dei Carabinieri di Castelleone dove sono state avviate le pratiche della sua espulsione con il fondamentale supporto dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona.

Valutata la situazione, il Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha decretato l’espulsione dal territorio nazionale. Di conseguenza, il Questore di Cremona ha eseguito il provvedimento, disponendo l’accompagnamento alla frontiera aerea di Malpensa, richiedendo al Giudice di Pace di Cremona la convalida dell’espulsione.

Dopo una notte trascorsa in caserma, l’uomo è stato accompagnato dai Carabinieri di Castelleone all’udienza di convalida dell’atto davanti al Giudice di Pace di Cremona e, subito dopo, al il Terminal adibito alle partenze dell’aeroporto internazionale di Malpensa, dove è stato affidato agli agenti della Polaria che lo hanno scortato fino all’aereo per l’immediato rimpatrio per l’Albania.

