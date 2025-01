Ogni anno, a dicembre, un angolo magico si riempie di doni e sorprese per i giovani pazienti della Pediatria dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po. L’associazione BiGenitori, accompagnata da Santa Lucia, ha fatto tappa in reparto venerdì 13 dicembre 2024 per distribuire dolcetti ai piccoli degenti. La JU VI Cremona Basket, insieme al Club Grigiorosso Emilio Magni, ha portato doni ai bambini ed un assegnato destinato alla Pediatria di Cremona. Lo stesso ha fatto Rossetto Group, in collaborazione con la Vanoli Basket. I tifosi della Curva Sud dell’U.S. Cremonese hanno consegnato ai piccoli giochi e gadget della squadra del cuore. La Croce Rossa di Cremona ha illuminato la Pediatria e l’Oncologia di Cremona con sorrisi e auguri. L’associazione ADMO ha distribuito dolci ai più piccoli, mentre gli Alpini di Calcio hanno donato panettoni e calendari per inaugurare l’anno nuovo.

Inoltre, Greta Magni ed Eleonora Bignami hanno fatto visita al reparto di Pediatria regalando cinque copie del libro “Il bosco di Natale incantato”, scritto e illustrato da loro. Infine, tre volontari di Gussola – Davide, Diego e Roberta – travestiti da Babbo Natale hanno portato gioia ai piccoli pazienti di Oglio Po con doni e momenti di allegria.

© Riproduzione riservata