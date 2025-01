Iniziano ad arrivare, sui social, le prime parole di cordoglio per la morte di Maurizio Cozzoli.

“Ci lascia una figura straordinaria, capace di esaltare la nostra terra attraverso le sue imprese, trasmettendo con forza la passione per il Po e per lo sport e l’amore per il nostro territorio” ha scritto su Instagram il sindaco di Cremona Andrea Virgilio.

“Le sue traversate hanno portato il nostro fiume e le nostre radici ben oltre i confini locali, rendendolo un ambasciatore della nostra cultura e dei nostri valori. Amato dalla città e dai cremonesi ha saputo unire pensiero e azione, trasformando la sua visione in un’eredità concreta. Ricordiamolo oggi onorando non solo la sua memoria, ma anche il segno indelebile che ha lasciato in tutti noi. Ciao Maurizio, Cremona ti ricorderà sempre!”

© Riproduzione riservata