Fiorentina-Napoli 0-3, Conte primo in classifica da solo

(Adnkronos) – Il Napoli vince 3-0 in casa della Fiorentina oggi 4 gennaio 2025 nel match valido per la 19esima giornata della Serie A. La formazione di Conte passa al Franchi con i gol di Neres (29′), Lukaku (54′ su rigore) e McTominay (68′). Il successo consente al Napoli di salire a 44 punti e di conquistare il primo posto solitario in classifica con 3 punti di vantaggio sull’Atalanta e 4 sull’Inter. Bergamaschi e milanesi hanno una partita in meno.