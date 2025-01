Un uomo di 56 anni è finito in manette per aver maltrattato la moglie, fisicamente e psicologicamente. L’uomo, di origine nordafricana e con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato nel pomeriggio del 3 gennaio dai Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore, che hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia.

Il 56enne era già stato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alle persone offese, ma le aveva disattese più volte. Per questo motivo, il magistrato ha voluto emettere questa misura cautelare, al fine di tutelare la moglie e la figlia dell’uomo.

Le indagini, da parte dei Carabinieri, erano partite lo scorso giugno, dopo che la moglie aveva denunciato reiterati maltrattamenti, fisici e psicologici. Tenuto conto della gravità e della ripetitività di tali comportamenti, dalle percosse, alle molestie, che provocavano nella vittima un forte stato di malessere e un grave turbamento, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento a tutela dell’incolumità della donna e della figlia, disponendo il suo arresto.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato in Casalmaggiore dai Carabinieri della locale Stazione e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Cremona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

