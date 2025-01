I giovani, gli amici, e i “ragazzi” della parrocchia e dell’oratorio di Cristo Re a Cremona rendono omaggio e ricordo a Gianluca Vialli nel secondo anniversario della morte del grande campione cremonese. Il 5 gennaio è apparso, accanto al campo di calcio dove Vialli ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, uno striscione con la scritta “Orgoglio di Cristo Re”. Un gesto simbolico ma di grande valore per tutta la comunità, che proprio nella chiesa di riunirà il 5 gennaio alle 18.30 per una messa in sua preghiera.

