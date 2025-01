(Adnkronos) – E’ stato fermato l’uomo che questa mattina ha accoltellato, al culmine di una lite, una donna davanti ad un supermercato a Seriate, in provincia di Bergamo.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Bergamo per ricostruire la dinamica. La vittima, 39 anni, è stata portata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.