Lunedì 6 gennaio ultimo giorno per il magico “Igloo” che ha accolto i bambini e le famiglie presso i giardini di piazza Roma. All’interno dell’igloo tanti i bambini dove i genitori hanno lasciato i propri figli in tranquillità, per farli partecipare a laboratori creativi organizzati da “Le Tate di Tutti” . Da domenica 1° dicembre sino appunto al 6 gennaio. Questa scelta ha fatto parte del progetto di Botteghe del Centro – Confcommercio (in collaborazione con il Comune di Cremona e il DUC ) “Cremona Illumina il Natale”. Successo di presenze oggi grazie anche ai truccabimbi della Croce Rossa Italiana Sezione di Cremona. Uno spazio che ha volutoe offrire alle famiglie un luogo sicuro e accogliente, dove i più piccoli hanno potuto divertirsi e imparare.

