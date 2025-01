Meta, Zuckerberg: “John Elkann entra nel Cda, porta una prospettiva internazionale”

(Adnkronos) –

Mark Zuckerberg, presidente e ad di Meta, annuncia l’ingresso di John Elkann nel board of directors. In un post su Facebook, il social da lui inventato, scrive: “Sono entusiasta di inaugurare l’anno con alcune notizie su cui stavamo lavorando da tempo: Dana White, John Elkann e Charlie Songhurst entrano a far parte del consiglio di amministrazione di Meta. Abbiamo enormi opportunità davanti a noi nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e del futuro dei social media, e il nostro consiglio ci aiuterà a realizzare la nostra visione”.

Zuckerberg dà quindi qualche informazione sui tre nuovi consiglieri: “Dana è il presidente e amministratore delegato dell’Ufc (Ultimate Fighting Championship), che ha trasformato in una delle aziende sportive di maggior valore, crescita più rapida e popolarità al mondo. Lo ammiro come imprenditore e per la sua capacità di costruire un marchio così amato”.

“John – continua, parlando di Elkann – è amministratore delegato di Exor e presidente di due società automobilistiche di Exor, Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e apporta una prospettiva internazionale al nostro consiglio di amministrazione”.

Charlie, infine, “è un investitore tecnologico che in precedenza ha guidato team strategici in Microsoft. L’anno scorso è entrato a far parte del Meta Advisory Group per fornire consulenza sulle nostre roadmap tecnologiche e di intelligenza artificiale e sono entusiasta di aggiungerlo al nostro consiglio di amministrazione”. “Non vedo l’ora di lavorare con Dana, Charlie e John. Il 2025 sarà un anno importante per Meta e sono entusiasta di averli a bordo!”, conclude Zuckerberg.

“Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, dice il ceo di Exor. “Sono felice – aggiunge Elkann – di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cui Meta continua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia”.

Elkann, oltre che ceo di Exor, è anche presidente esecutivo di Ferrari e Stellantis. Il portafoglio di Exor include aziende di cui è l’azionista più rilevante o di riferimento, quali Ferrari, Stellantis, Cnh, Philips, Christian Louboutin, Juventus Football Club, The Economist Group, tra le altre.

Nel 2023, Elkann ha fondato Lingotto, una società di gestione degli investimenti impegnata in investimenti a lungo termine, interamente di proprietà di Exor. Ha anche investito in tutto il mondo in venture capital sia in fase iniziale sia avanzata e ha lanciato l’Italian Tech Week, una delle conferenze tecnologiche più importanti d’Europa. Tra le attività filantropiche della sua famiglia, Elkann è presidente della Fondazione Agnelli, un istituto di ricerca sociale indipendente senza scopo di lucro con focus sull’educazione. È inoltre membro del consiglio del MoMa.