Incidente sul lavoro, 53enne trovato morto in cartiera vicino Lucca

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Lucca. Un uomo di 53 anni è stato trovato questa sera privo di vita all’interno dello stabilimento della cartiera Smurfit Kappa in via Pesciatina a Lunata (comune di Capannori). Si tratterebbe di una probabile caduta dall’alto. Sul posto 118, Carabinieri e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).