Al cimitero la messa per Mussolini nonostante il divieto del Comune

Leggi anche: 03 Apr 2026 La Giunta nega la messa in ricordo di Mussolini e Farinacci

Dopo anni alla guida dell’iniziativa, Gian Alberto D’Angelo lascia l’organizzazione della commemorazione dei caduti cremonesi della Repubblica Sociale Italiana. Quella di oggi è stata infatti l’ultima manifestazione da lui coordinata. “Questa sarà l’ultima commemorazione che organizzo. Lascio il testimone per motivi di salute, continuando comunque a dare supporto”.

La cerimonia si è tenuta nella mattinata di sabato a Cremona, ed è un appuntamento che si ripete da circa vent’anni “È da una ventina d’anni che, a nome del Comitato Onoranze Caduti Cremonesi della Repubblica Sociale Italiana, ricordiamo quelli che definiamo i nostri martiri”.

La manifestazione si è tenuta nel cimitero cittadino, seguendo un rituale consolidato: “Ci si raccoglie, si va sulla tomba di Roberto Farinacci, si depone una corona, poi si passa alle tombe dei caduti della Repubblica Sociale e vengono letti i nomi”. Resta tuttavia oggetto di discussione sul piano pubblico e istituzionale (clicca qui per la posizione della giunta di Cremona)

“Da parte del Comune non abbiamo ricevuto comunicazioni dirette. Le critiche non hanno inciso sullo svolgimento della commemorazione” ha detto.

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