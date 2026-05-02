Il grande amore dei cremonesi per San Sigismondo

Cremona si è riscoperta ancora una volta innamorata del proprio patrimonio artistico. L’ultima apertura straordinaria del Monastero di San Sigismondo ha registrato un eccezionale afflusso di visitatori, richiamati non solo dalla bellezza senza tempo della chiesa claustrale, ma anche da alcune novità assolute rese accessibili al pubblico per la prima volta.

L’evento è stato anche un momento di profonda condivisione e celebrazione per il Lions Club Cremona Stradivari. I membri del club hanno infatti incontrato la comunità delle monache domenicane per fare il punto sul service portato a termine quest’anno: un importante intervento di restauro conservativo che ha coinvolto tre porte del complesso.

Tra queste, spicca per valore simbolico la cosiddetta “Porta degli Angeli”, tornata al suo antico splendore grazie al contributo del Club. L’incontro tra i Lions e le religiose ha suggellato un legame di collaborazione volto alla tutela di uno dei luoghi più mistici e preziosi della città.

Per i numerosi visitatori, la vera sorpresa di quest’anno è stata la possibilità di accedere alla Sacrestia, eccezionalmente visitabile. Un ambiente di rara suggestione dove l’arte incontra il silenzio della clausura.

All’interno della sacrestia, gli occhi sono stati catturati dalla magnifica pala d’altare di Francesco Pesenti, artista noto come “il Sabbioneta”. L’opera, è stata restaurata dal Rotary Cremona Po .

Oltre alla componente artistica, la giornata è stata caratterizzata da un forte spirito di beneficenza. All’esterno, è stata organizzata una vendita di torte artigianali, donate e cedute per raccogliere fondi.

Il ricavato della vendita delle torte sarà interamente devoluto in beneficenza, unendo così la promozione della cultura al sostegno delle attività caritatevoli legate al monastero e alle necessità del territorio.

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