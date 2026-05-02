A "24minuti" Paolo D'Achille : il presidente dell'Accademia della Crusca parla del linguaggio di oggi (e di domani)
Appuntamento sabato alle 19.30 con lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta
Il patrimonio lessicale dei nostri giovani, anche universitari; i linguaggi dei social media, il ruolo dei mezzi di informazione e della politica nell’influenzare il linguaggio corrente; lo schwa, simbolo di inclusività; il dialetto, lingua nobile o no?
E ancora: le proposte del ministro dell’Istruzione Valditara su latino, italiano e sulla grammatica italiana con la critica ad una visione della scuola troppo nostalgica.
Temi che verranno affrontati questa sera (sabato), alle 19:30, a “24minuti” lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Ospite della puntata il prof Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca e ordinario di Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre.