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Cultura e spettacoli

A "24minuti" Paolo D'Achille : il presidente dell'Accademia della Crusca parla del linguaggio di oggi (e di domani)

Appuntamento sabato alle 19.30 con lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta

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Il patrimonio lessicale dei nostri giovani, anche universitari; i linguaggi dei social media, il ruolo dei mezzi di informazione e della politica nell’influenzare il linguaggio corrente; lo schwa, simbolo di inclusività; il dialetto, lingua nobile o no?

E ancora: le proposte del ministro dell’Istruzione Valditara su latino, italiano e sulla grammatica italiana con la critica ad una visione della scuola troppo nostalgica.

Temi che verranno affrontati questa sera (sabato), alle 19:30, a “24minuti” lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta. Ospite della puntata il prof Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca e ordinario di Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre.

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