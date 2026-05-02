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Cronaca

Pieve San Giacomo: gufo con ala spezzata trovato sul ciglio della strada e messo in salvo

Un veterinario ha notato un gufo in difficoltà e ha subito allertato un collega per salvarlo. Un gesto che ha fatto la differenza per il rapace

Le immagini del salvataggio del gufo
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Un gufo in difficoltà e probabilmente con un’ala spezzata è stato tratto in salvo nella mattinata di sabato lungo la strada a Pieve San Giacomo. Il rapace, visibilmente in stato di disagio, è stato notato da un veterinario che aveva appena terminato una visita a delle vacche in una stalla della zona. Dopo averlo brevemente visitato, il collega ha chiamato il collega Nicolò Bissolati per un intervento tempestivo.

Il gufo non era chiaramente mai stato a contatto con l’uomo e, come tutti gli uccelli, se manipolato in modo errato avrebbe potuto andare incontro a gravi rischi (la paura provocata dalla manipolazione maldestra può infatti causare un’accelerazione del battito cardiaco che porta ad un infarto). Il rapace è stato dunque raccolto con delicatezza, avvolto in una coperta morbida e messo in una scatola, per essere poi trasportato in sicurezza.

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