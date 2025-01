C’era grande attesa per l’estrazione dei biglietti vincenti di Lotteria Italia, avvenuta ieri sera, nella giornata dell’Epifania, durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”. In palio 5 milioni di euro, vinti a Somaglia, nel Lodigiano, in un Autogrill sulla A1, Somaglia Ovest: un località, è vero, frequentata da molte persone di passaggio ma senza dubbio vicinissima al nostro territorio, al confine con la provincia di Cremona.

Anche a Bagnolo Cremasco però la fortuna ha bussato, anche se ovviamente l’incasso è notevolmente inferiore. Un fortunato infatti è rientrato nei 200 premi di quarta categoria, portando a casa 20 mila euro. 35.560 i biglietti della Lotteria Italia venduti in provincia di Cremona.

