Sono complessivamente 150 le offerte di lavoro pubblicate oggi dai quattro Centri per l’Impiego della Provinia di Cremona: oltre al capoluogo, Crema, Casalmaggiore e Soresina. Operatori nel settore sociale, muratori e carpentieri, impiegati contabili, fisioterapisti sono alcune delle figure più richieste.

Per candidarsi occorre verificare prima il possesso dei requisiti previsti e poi presentare la

propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail

all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta. Si chiede di specificare nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORI DEI CPI

SCARICA QUI LE ALTRE OPPORTUNITA’

