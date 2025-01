Stefano Manfredi, neo direttore generale di Ats Val Padana, è pronto a raccogliere il testimone lasciato da Ida Ramponi alla direzione generale di Ats Val Padana, con uno spirito volto a rafforzare quanto già attualmente viene fatto e a mettere in campo nuove progettualità. Come ha spiegato l’interessato, ospite degli studi di CR1 Tv, approdando nel nostro territorio ha trovato “buone basi per costruire un futuro ancora migliore”.

A questo proposito, “Regione ci chiede di sviluppare delle progettualità importanti sul fronte della programmazione” ha spiegato. “In sostanza dovremo essere il braccio operativo della Regione, spingendo su ambiti come la prevenzione, che per noi è uno dei focus più importanti”.

Tra le prime azioni in programma, c’è senza dubbio quella sulla semplificazione dei percorsi “sia dei pazienti che delle Asst, ma anche dei nostri stakeolder, ossia tutte le realtà che operano con noi sul territorio. Nostro scopo sarà semplificare il loro lavoro. E questo significherà, in concreto, costruire percorsi nuovi“.

Si vuole così arrivare a un miglioramento dei servizi, rendendoli più interconnessi: “Bisogna concentrarsi meno sulle singole strutture, e puntare invece sui collegamenti tra le stesse”.

Manfredi a Cremona, sua città natale, ha trovato “una realtà viva, una città accogliente e con tanta disponibilità.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata