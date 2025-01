Un bambino di 8 anni è’ stato investito mentre andava a scuola, questa mattina alle 7,30 in via Bergamo all’altezza del civico 92. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, è stato comunque trasportato in ambulanza al Pronto soccorso in codice giallo. L’automobile che lo ha colpito era condotta da un uomo. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica, innanzitutto per capire se il bambino si trovasse sull’attraversamento pedonale al momento della caduta e se fosse da solo oppure accompagnato.

seguono aggiornamenti

© Riproduzione riservata