La vita all’interno del carcere minorile di Nisida, con lo sguardo dei giovani che dietro le sbarre scorgono un mare libero e immenso come un miraggio: è il soggetto della serie televisiva Mare Fuori già diventata un cult soprattutto per le nuove generazioni e apprezzata anche nella trasposizione teatrale diretta da Alessandro Siani.

Il musical è andato in scena mercoledì sera a Cremona, in un Ponchielli gremito e scrosciante di applausi. Nel cast alcuni dei protagonisti della serie e qualche sorpresa come il cantautore Andrea Sannino nel ruolo dell’educatore che qui assume particolare rilievo. Lo spettacolo, che intreccia canto recitazione e danza, veicola un messaggio di speranza con oltre due ore di rappresentazione in un concentrato di emozioni dal sorriso al pianto.

D’impatto la colonna sonora originale, già iconica per il pubblico televisivo e utilizzata nel musical insieme ai brani di Sannino. “Qualcuno teme il rischio emulazione” -spiega il cantautore- “ma noi riteniamo che il titolo sia educativo, perché racconta uno spaccato di realtà riuscendo a raggiungere anche il pubblico più giovane”.

Il servizio di Federica Priori

