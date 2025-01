Leggi anche: 08 Gen 2025 Precipita dal tetto di un capannone

Muore imprenditore 51enne

“Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore di 51 anni, Carmelo Longhitano, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a Trescore Cremasco”, afferma Luigi Capone, segretario generale Ugl. “La notizia ci colpisce duramente e ci obbliga ancora una volta a riflettere su quanto siano ancora gravi e frequenti i rischi cui sono esposti ogni giorno i lavoratori, nonostante i continui richiami alla sicurezza.

È inaccettabile che incidenti come questo continuino a verificarsi, mettendo a rischio la vita e l’incolumità dei lavoratori. Ancora oggi assistiamo a troppe situazioni in cui la tutela di chi lavora viene messa in secondo piano. È fondamentale, dunque, rafforzare la formazione sulla sicurezza e potenziare i controlli ispettivi per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

La sicurezza e la dignità dei lavoratori deve diventare un tema prioritario nell’agenda politica di un Paese che intenda porre fine al fenomeno degli infortuni mortali”.

© Riproduzione riservata