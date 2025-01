Sanzioni che variano dai 573 ai 6000 euro, con sospensione immediata della patente e nei casi più gravi persino l’arresto, per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza, in base al nuovo codice della strada entrato in vigore lo scorso dicembre. Una norma che da più parti ha provocato un aumento delle richieste dei kit fai da te acquistabili nelle farmacie, ma l’offerta è scarsa.

Il mercato sembra impreparato a rispondere alle (presumibili) maggiori richieste da parte degli automobilisti, ma la realtà, come spiega la presidente di Federfarma Cremona Rosanna Galli, è che a fronte di magazzini sguarniti di questi prodotti, la richiesta non è per niente decollata: “In effetti è aumentata nel periodo immediatamente precedente la fine dell’anno, in previsione delle feste ma ad oggi possiamo dire che la stretta imposta dal nuovo codice della strada non ha determinato maggiori richieste di questi kit rispetto al dato storico. Il problema è che questi prodotti non si trovano nei magazzini, forse per un aumento delle richieste in altre zone o forse perchè le ditte non erano pronte”.

Due i test usa e getta più comuni ed economici, l’etilometro “Soffia e sai” e un altro salivare; poi ci sono prodotti elettronici, più complicati da usare, che superano i 100 euro. Ma secondo alcuni farmacisti la scarsità di dispositivi dipende anche dal fatto che molti sono stati ritirati dalle stesse ditte in quanto non conformi a quelli in uso alle forze dell’ordine durante i controlli.

Una buona notizia arriva sul fronte della consapevolezza dei giovani riguardo i rischi della guida in stato di alterazione alcolica: “Dalla mia esperienza – conclude Galli – viene proprio da loro la maggiore richiesta di alcol test, li preoccupa il fatto di un possibile ritiro della patente e quindi l’impossibilità di utilizzare l’auto per il lavoro o anche per lo svago. Riscontro una maggiore consapevolezza circa la necessità di una guida sicura, rispetto ad altre fasce d’età e questo mi sembra un buon segnale”. gb

