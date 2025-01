Il Corpo di polizia locale del Comune di Soresina si espande con l’assunzione di due nuovi agenti che vanno ad affiancare i quattro già in organico coordinati dal comandante Giovanni Tirelli. A comunicarlo è il sindaco Alessandro Tirloni, che esprime la sua soddisfazione: “Dopo soli 6 mesi dall’insediamento della nuova giunta, abbiamo raggiunto un risultato importante che va nella direzione tracciata dal nostro programma amministrativo.

I due nuovi agenti, in servizio rispettivamente dal 16 e dal 31 dicembre, vanno a rafforzare il corpo di polizia locale consentendo

un incremento delle attività di presidio del territorio e dei controlli per la prevenzione e il contrasto delle situazioni di irregolarità”. L’assessore con delega alla polizia locale Fabio Grassani commenta: “La sicurezza è una delle priorità di questa amministrazione.

L’ampliamento dell’organico della polizia locale è il primo passo che sarà seguito da un potenziamento della videosorveglianza. Parteciperemo al bando regionale per la dotazione strumentale, presentando un progetto che prevede l’incremento del numero delle telecamere che andranno a superare le 50 unità. Vi sarà poi una revisione della regolamentazione in vigore per permettere una maggior efficienza delle attività di controllo”.

