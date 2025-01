E’ iniziata di fronte alla piscina comunale una nuova fase del progetto di rigenerazione urbana del quartiere Po che comprende anche il nuovo blocco spogliatoi a servizio dei campi da beach volley, il rifacimento copertura della piscina olimpionica, i nuovi spogliatoi del campo di calcio gestito dal Corona.

In questi giorni si sta avviando anche il rifacimento dei sottoservizi di Piazzale Azzurri d’Italia, che verrà poi riasfalato. Al momento è stata transennata una buona parte dell’area di fronte all’ingresso della piscina e sono stati fatti alcuni sondaggi nel sottosuolo.

Il pacchetto di interventi complessivo ha un valore di 2 milioni e 430mila euro quasi completamente coperti da fondi Pnrr, e dovranno terminare entro gennaio 2026.

Ne fanno pare anche altre nuove realizzazioni, come lo skate park dietro il complesso di CremonArena con attrezzature fisse in cemento. Sarà rimessa a nuovo anche la pista di ciclismo intitolata ad Alfo Ferrari e Silvio Pedroni, che sarà ripavimentata con tappetino adatto anche al pattinaggio.

Tornando alla piscina, sul tetto rimesso a nuovo verranno installati pannelli fotovoltaici. Una manutenzione straordinaria a carico del comune che si aggiunge agli interventi del gestore Forus, sulle parti interne del complesso natatorio. Sul fronte viabilistico, ci saranno Novità anche lungo via del Porto. La pista ciclabile resterà dov’è, allargata di mezzo metro e verrà sistemato il lato sinistro (venendo da Largo Moreni): nuovo marciapiede in autobloccanti e addio a parcheggio selvaggio con postazioni regolari paralleli alla strada e pavimentazione drenante. Poi verrà realizzata la rotatoria in fondo a via del Porto, opera di connessione tra i due spezzoni della ciclovia Vento.

Giuliana Biagi

© Riproduzione riservata