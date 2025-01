Csv Lombardia Sud Ets– Centro di Servizio per il Volontariato mette a disposizione un posto da operatore volontario di Servizio Civile Universale per il progetto Happy Community: il piacere di partecipare, con il Comune di Cremona in qualità di Ente capofila per 1 posto nella sede di Csv a Cremona.

Le caratteristiche del servizio | Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mesi. Il servizio prevedrà un impegno orario di 25 ore settimanali pari a un monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammessi percepiranno un assegno mensile dell’importo di 507,30 Euro. Giorni e orari di servizio: dal lunedì al venerdì in orario da concordare (con prevalenza alla mattina).

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 18 febbraio 2025 come indicato dal Bando Ordinario Scu pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone (tramite SPID o credenziali da chiedere al Dipartimento attraverso il portale).

